Informations pratiques

Ateliers – « Grenouilles à la Fontaine » et « Grenouilles royales » 19 et 20 septembre Château de Vaux-le-Vicomte Seine-et-Marne

Limité à 10 personnes par atelier. Atelier compris dans le prix d’entrée du château. Accessible avec soit un billet château & jardin soit un billet jardin uniquement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:20:00+02:00

Laissez parler votre imagination lors de cet atelier de création en argile. Façonnez votre propre petite grenouille de Vaux-le-Vicomte et repartez avec votre création en souvenir de cette journée. Un atelier inspiré du célèbre bassin des Grenouilles de Vaux-le-Vicomte, pour découvrir ce décor emblématique du domaine tout en laissant libre cours à sa créativité.

Deux ateliers sont proposés :

– Atelier Grenouille Royale (50min) pour les enfants -12 ans – Sculpture en argile autodurcissante colorée et petite couronne

– Atelier Grenouille à la Fontaine (1h30) pour les adolescents (+ 13 ans) et adultes – Sculpture en argile autodurcissante et papier de soie.

Château de Vaux-le-Vicomte Chat de Vaux le Vicomte, 77950 Maincy, France Maincy 77950 Seine-et-Marne Île-de-France 0164144190 http://www.vaux-le-vicomte.com [{« type »: « link », « value »: « https://association-les-amis-de-vaux-le-vicomte-wxwmzn4dnw9cj.assoconnect.com/collect/description/739301-m-les-journees-europeennes-du-patrimoine-atelier-de-sculpture-en-argile »}] Château construit par Louis Le Vau pour Nicolas Fouquet, surintendant des Finances de Louis XIV, au milieu du XVIIe siècle. Il est décoré par le peintre Charles Le Brun, secondé par les sculpteurs Michel Anguier et François Girardon ; les jardins sont réalisés par Le Nôtre. A la fin du XIXe siècle, le château est acheté aux Choiseul-Praslin par l’industriel Alfred Sommier, qui fait rénover le logis par Hippolyte Destailleur et réaménager les jardins par Achille Duchêne. En voiture : A4 ou A6 puis A5 sortie Saint-Germain Laxie. Parking gratuit. En train : Gare de Melun depuis Paris Gare de Lyon (Trains toutes les 1/2h, durée: 25min.) Puis Navettes Châteaubus.

Atelier de création en papier mâché

©Christophe Fouin