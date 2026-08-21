Conférence – Les métiers du patrimoine hydraulique d’hier à aujourd’hui : qui sont les artisans de l’eau ?, Château de Vaux-le-Vicomte, Maincy

Informations pratiques

Conférence – Les métiers du patrimoine hydraulique d’hier à aujourd’hui : qui sont les artisans de l’eau ? Samedi 19 septembre, 13h30, 15h00, 16h30 Château de Vaux-le-Vicomte Seine-et-Marne

Conférence comprise dans le prix du billet d’entrée. Accessible avec un billet jardin ou château & jardin, réservable sur le site internet du domaine. Places limitées, 40 personnes par rencontre, réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:20:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:20:00+02:00

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, nous vous proposons une immersion au cœur du savoir-faire hydraulique des Jardins de Vaux. Des sourciers et fontainiers d’époque aux ingénieurs, plombiers, hydrauliciens et restaurateurs d’aujourd’hui, découvrez comment se sont transmis et réinventés ces métiers d’art et de technique. Entre prouesses historiques et enjeux actuels de conservation, un voyage captivant dans les coulisses de la création et de la préservation du patrimoine de l’eau présenté par Frédéric Sichet, architecte paysagiste et historien des jardins.

Château de Vaux-le-Vicomte Chat de Vaux le Vicomte, 77950 Maincy, France Maincy 77950 Seine-et-Marne Île-de-France 0164144190 http://www.vaux-le-vicomte.com [{« type »: « link », « value »: « https://association-les-amis-de-vaux-le-vicomte-wxwmzn4dnw9cj.assoconnect.com/collect/description/739247-z-samedi-19-septembre-conference-les-metiers-du-patrimoine-hydraulique »}] Château construit par Louis Le Vau pour Nicolas Fouquet, surintendant des Finances de Louis XIV, au milieu du XVIIe siècle. Il est décoré par le peintre Charles Le Brun, secondé par les sculpteurs Michel Anguier et François Girardon ; les jardins sont réalisés par Le Nôtre. A la fin du XIXe siècle, le château est acheté aux Choiseul-Praslin par l’industriel Alfred Sommier, qui fait rénover le logis par Hippolyte Destailleur et réaménager les jardins par Achille Duchêne. En voiture : A4 ou A6 puis A5 sortie Saint-Germain Laxie. Parking gratuit. En train : Gare de Melun depuis Paris Gare de Lyon (Trains toutes les 1/2h, durée: 25min.) Puis Navettes Châteaubus.

Visite commentée « Évolution de Vaux-le-Vicomte, des métiers et techniques au cours de l’histoire »

©Collectif image