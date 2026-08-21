Visite guidée – Secrets de conservateur, Château de Vaux-le-Vicomte, Maincy

Informations pratiques

Visite guidée – Secrets de conservateur 19 et 20 septembre Château de Vaux-le-Vicomte Seine-et-Marne

Limité à 25 personnes par créneau de visite. Atelier compris dans le prix d’entrée du domaine – Accessible uniquement avec un billet château & jardin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:45:00+02:00 – 2026-09-19T12:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Le patrimoine continue de vivre grâce à des métiers et des savoir-faire uniques. Aux côtés de Julie Defretin, attachée de conservation au château de Vaux-le-Vicomte, découvrez les coulisses du métier de conservateur : préserver, étudier, restaurer et transmettre un patrimoine exceptionnel. À travers deux siècles de photographies, plongez également dans l’histoire de Vaux-le-Vicomte et découvrez les transformations du domaine au fil du temps.

Château de Vaux-le-Vicomte Chat de Vaux le Vicomte, 77950 Maincy, France Maincy 77950 Seine-et-Marne Île-de-France 0164144190 http://www.vaux-le-vicomte.com [{« type »: « link », « value »: « https://association-les-amis-de-vaux-le-vicomte-wxwmzn4dnw9cj.assoconnect.com/collect/description/739212-p-les-journees-europeennes-du-patrimoine-secrets-de-conservateur »}] Château construit par Louis Le Vau pour Nicolas Fouquet, surintendant des Finances de Louis XIV, au milieu du XVIIe siècle. Il est décoré par le peintre Charles Le Brun, secondé par les sculpteurs Michel Anguier et François Girardon ; les jardins sont réalisés par Le Nôtre. A la fin du XIXe siècle, le château est acheté aux Choiseul-Praslin par l’industriel Alfred Sommier, qui fait rénover le logis par Hippolyte Destailleur et réaménager les jardins par Achille Duchêne. En voiture : A4 ou A6 puis A5 sortie Saint-Germain Laxie. Parking gratuit. En train : Gare de Melun depuis Paris Gare de Lyon (Trains toutes les 1/2h, durée: 25min.) Puis Navettes Châteaubus.

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©Christophe Fouin