Fontainier d’art : un savoir-faire à découvrir, Château de Vaux-le-Vicomte, Maincy

Informations pratiques

Fontainier d’art : un savoir-faire à découvrir 19 et 20 septembre Château de Vaux-le-Vicomte Seine-et-Marne

Atelier compris dans le prix d’entrée du domaine – Accessible avec soit un billet château & jardin soit un billet jardin uniquement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Comment fonctionnent les fontaines et le système hydraulique de Vaux-le-Vicomte ? Aux côtés de Luc Renault, fontainier d’art du domaine, percez les mystères de cet exploit technique. Profitez de deux journées d’échange privilégiées, pendant lesquelles, il vous présentera ses outils et de véritables pièces de fontainerie. L’occasion idéale de découvrir les coulisses de « Retour aux Sources », le grand projet de restauration qui redonne vie aux bassins du château.

Château de Vaux-le-Vicomte Chat de Vaux le Vicomte, 77950 Maincy, France Maincy 77950 Seine-et-Marne Île-de-France 0164144190 http://www.vaux-le-vicomte.com Château construit par Louis Le Vau pour Nicolas Fouquet, surintendant des Finances de Louis XIV, au milieu du XVIIe siècle. Il est décoré par le peintre Charles Le Brun, secondé par les sculpteurs Michel Anguier et François Girardon ; les jardins sont réalisés par Le Nôtre. A la fin du XIXe siècle, le château est acheté aux Choiseul-Praslin par l’industriel Alfred Sommier, qui fait rénover le logis par Hippolyte Destailleur et réaménager les jardins par Achille Duchêne. En voiture : A4 ou A6 puis A5 sortie Saint-Germain Laxie. Parking gratuit. En train : Gare de Melun depuis Paris Gare de Lyon (Trains toutes les 1/2h, durée: 25min.) Puis Navettes Châteaubus.

Démonstration « Le geste du fontainier »

©Vaux-le-Vicomte