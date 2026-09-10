Maintenance d’un domaine historique, Château de Vaux-le-Vicomte, Maincy

Informations pratiques

Maintenance d’un domaine historique Samedi 19 septembre, 11h00 Château de Vaux-le-Vicomte Seine-et-Marne

Atelier compris dans le prix d’entrée du domaine – Accessible avec soit un billet château & jardin soit un billet jardin uniquement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Le service technique du château de Vaux-le-Vicomte, présenté par Bastien Dugabelle, joue un rôle important dans l’entretien et la conservation du domaine. Son travail consiste à effectuer différentes tâches comme la plomberie, l’électricité, la menuiserie, la peinture et la réparation des bâtiments et des équipements.

Travailler dans un domaine historique demande beaucoup de précautions. Les interventions doivent respecter les matériaux anciens et l’architecture du château, tout en permettant aux installations de fonctionner correctement. Le service technique doit donc trouver des solutions adaptées sans modifier l’aspect historique des lieux.

Ce travail quotidien est indispensable pour préserver le patrimoine, assurer la sécurité du domaine et permettre aux visiteurs de découvrir le château dans de bonnes conditions.

Château de Vaux-le-Vicomte Chat de Vaux le Vicomte, 77950 Maincy, France Maincy 77950 Seine-et-Marne Île-de-France 0164144190 http://www.vaux-le-vicomte.com Château construit par Louis Le Vau pour Nicolas Fouquet, surintendant des Finances de Louis XIV, au milieu du XVIIe siècle. Il est décoré par le peintre Charles Le Brun, secondé par les sculpteurs Michel Anguier et François Girardon ; les jardins sont réalisés par Le Nôtre. A la fin du XIXe siècle, le château est acheté aux Choiseul-Praslin par l’industriel Alfred Sommier, qui fait rénover le logis par Hippolyte Destailleur et réaménager les jardins par Achille Duchêne. En voiture : A4 ou A6 puis A5 sortie Saint-Germain Laxie. Parking gratuit. En train : Gare de Melun depuis Paris Gare de Lyon (Trains toutes les 1/2h, durée: 25min.) Puis Navettes Châteaubus.

Le service technique du château de Vaux-le-Vicomte, présenté par Bastien Dugabelle, joue un rôle important dans l’entretien et la conservation du domaine. Son travail consiste à effectuer différentes…

©Château de Vaux-le-Vicomte