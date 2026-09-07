Les jeux géants en Bois, Place des Fourneaux, Maincy
samedi 19 septembre 2026 · Place des Fourneaux · Maincy
Informations pratiques
Les jeux géants en Bois 19 et 20 septembre Place des Fourneaux Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Petits et grands pourront partager un moment ludique autour d’une sélection de jeux traditionnels en bois. Une animation familiale idéale pour s’amuser ensemble dans une ambiance chaleureuse.
Place des Fourneaux Place des Fourneaux 77950 Maincy Maincy 77950 Seine-et-Marne Île-de-France https://maincy-journee-patrimoine.my.canva.site/
Petits et grands pourront partager un moment ludique autour d’une sélection de jeux traditionnels en bois. Une animation familiale idéale pour s’amuser ensemble dans une ambiance chaleureuse.
©Mairie de Maincy
À voir aussi à Maincy (Seine-et-Marne)
- Maintenance d’un domaine historique, Château de Vaux-le-Vicomte, Maincy 19 septembre 2026
- Ateliers – « Grenouilles à la Fontaine » et « Grenouilles royales », Château de Vaux-le-Vicomte, Maincy 19 septembre 2026
- Fontainier d’art : un savoir-faire à découvrir, Château de Vaux-le-Vicomte, Maincy 19 septembre 2026
- Visite guidée – Secrets de conservateur, Château de Vaux-le-Vicomte, Maincy 19 septembre 2026
- Conférence – Les métiers du patrimoine hydraulique d’hier à aujourd’hui : qui sont les artisans de l’eau ?, Château de Vaux-le-Vicomte, Maincy 19 septembre 2026