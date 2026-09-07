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Les jeux géants en Bois, Place des Fourneaux, Maincy

samedi 19 septembre 2026 · Place des Fourneaux · Maincy

Les jeux géants en Bois, Place des Fourneaux, Maincy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place des Fourneaux
Adresse
Place des Fourneaux 77950 Maincy
Ville
77950 Maincy
Département
Seine-et-Marne

Les jeux géants en Bois 19 et 20 septembre Place des Fourneaux Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Petits et grands pourront partager un moment ludique autour d’une sélection de jeux traditionnels en bois. Une animation familiale idéale pour s’amuser ensemble dans une ambiance chaleureuse.

Place des Fourneaux Place des Fourneaux 77950 Maincy Maincy 77950 Seine-et-Marne Île-de-France https://maincy-journee-patrimoine.my.canva.site/
Petits et grands pourront partager un moment ludique autour d’une sélection de jeux traditionnels en bois. Une animation familiale idéale pour s’amuser ensemble dans une ambiance chaleureuse.

©Mairie de Maincy

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