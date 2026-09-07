Exposition « Histoire de l’Église Saint-Étienne », Église Saint-Étienne, Maincy

Informations pratiques

Exposition « Histoire de l’Église Saint-Étienne » 19 et 20 septembre Église Saint-Étienne Seine-et-Marne

Entrée gratuite, environ 150 à 200 personnes attendues par jour

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

L’exposition sur l’Histoire de l’Église Saint-Étienne vous fait découvrir l’histoire d’un édifice emblématique de Maincy. Photographies et documents d’archives pour comprendre l’évolution et la richesse patrimoniale de cette église remarquable.

Église Saint-Étienne Place de l’Eglise, 77950 Maincy, France Maincy 77950 Seine-et-Marne Île-de-France 0160681712 https://www.maincy.fr/patrimoine Une première église, déjà consacrée à Saint Étienne, occupait la place de l’église actuelle. Son clocher est élevé sur ce qui fût une tour de défense aux contreforts restés très apparents. Les quatre gargouilles sont un vestige du XIIIe siècle. L’édifice porte la marque du Grand Siècle inscrit dans le sillage de Nicolas Fouquet. C’est à son architecte de prédilection, Louis Le Vau, que le surintendant des finances confie le soin d’agrandir et d’embellir l’église de Maincy.

Du caractère primitif de l’édifice, il fait table rase pour imposer une façade décoration de style Louis XIII. Le collatéral gauche est flanqué d’un porche ouvert élevé sur perron conférant à l’église une certaine originalité.

L’exposition sur l’Histoire de l’Église Saint-Étienne vous fait découvrir l’histoire d’un édifice emblématique de Maincy. Photographies et documents d’archives pour comprendre l’évolution et la de…

©Mairie de Maincy