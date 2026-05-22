Saint-Julien-du-Sault

Ateliers Jeune Public à Cudot Un Pavement comme au Moyen-Âge

Saint-Julien-du-Sault Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 11:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Avec Bénédicte, les enfants apprendront les décors des carreaux à l’époque médiévale, avec pour modèle les pavements du XIIe siècle de l’église de Cudot, et en réaliseront un à emporter. RDV au conservatoire Limité à 8 places .

Saint-Julien-du-Sault 89116 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 62 11 05 accueil@joigny-tourisme.com

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English : Ateliers Jeune Public à Cudot Un Pavement comme au Moyen-Âge

L’événement Ateliers Jeune Public à Cudot Un Pavement comme au Moyen-Âge Saint-Julien-du-Sault a été mis à jour le 2026-05-22 par OT de Joigny et du Jovinien