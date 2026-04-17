Bourges

Ateliers jeune public à la Ruche

Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 15:00:00

Date(s) :

2026-04-18

La Ruche invite les enfants à découvrir la musique, le théâtre et la danse à travers des ateliers ludiques au cœur du Printemps de Bourges.

Proposé dans le cadre de La Ruche au Printemps de Bourges 2026, l’escape game théâtral Les Aventuriers des sons invite les enfants à plonger dans un univers ludique et immersif autour de la musique. Leur mission retrouver les timbres, ces petites âmes farceuses qui composent les sons, à travers des jeux, du mouvement et de l’improvisation. Rires, découvertes et expression corporelle rythment cet atelier participatif, pensé pour éveiller la créativité, développer l’écoute mutuelle et encourager la confiance en soi. Une animation originale pour vivre le festival autrement, en famille. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 40 74 suzie.guillaumin@printemps-bourges.com

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English :

La Ruche invites children to discover music, theater and dance through fun workshops at the heart of the Printemps de Bourges festival.

L’événement Ateliers jeune public à la Ruche Bourges a été mis à jour le 2026-04-09 par OT BOURGES