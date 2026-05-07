Amiens

Ateliers Jeune Public au Musée de Picardie Atelier parent-enfant à quatre mains

2 rue Puvis de Chavannes Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 14:00:00

fin : 2026-10-27 16:00:00

Date(s) :

2026-10-27

Envie de pratiquer avec son enfant ? Cet atelier à quatre mains est fait pour vous ! Il vous permettra de pratiquer ensemble, tout en vous amusant !

Dans la limite des places disponibles.

Dès 5 ans.

Réservation obligatoire amiens-tourisme.com/resa-musee

Envie de pratiquer avec son enfant ? Cet atelier à quatre mains est fait pour vous ! Il vous permettra de pratiquer ensemble, tout en vous amusant !

Dans la limite des places disponibles.

Dès 5 ans.

Réservation obligatoire amiens-tourisme.com/resa-musee .

2 rue Puvis de Chavannes Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 14 00 museedepicardie@amiens-metropole.com

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English :

Want to practice with your child? This four-handed workshop is for you! It’s a fun way to practice together!

Subject to availability.

Ages 5 and up.

Booking essential: amiens-tourisme.com/resa-musee

L’événement Ateliers Jeune Public au Musée de Picardie Atelier parent-enfant à quatre mains Amiens a été mis à jour le 2026-05-07 par OT D’AMIENS