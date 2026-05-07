Ateliers Jeune Public au Musée de Picardie Atelier parent-enfant à quatre mains Amiens
Ateliers Jeune Public au Musée de Picardie Atelier parent-enfant à quatre mains Amiens mardi 27 octobre 2026.
Amiens
Ateliers Jeune Public au Musée de Picardie Atelier parent-enfant à quatre mains
2 rue Puvis de Chavannes Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 14:00:00
fin : 2026-10-27 16:00:00
Date(s) :
2026-10-27
Envie de pratiquer avec son enfant ? Cet atelier à quatre mains est fait pour vous ! Il vous permettra de pratiquer ensemble, tout en vous amusant !
Dans la limite des places disponibles.
Dès 5 ans.
Réservation obligatoire amiens-tourisme.com/resa-musee
Envie de pratiquer avec son enfant ? Cet atelier à quatre mains est fait pour vous ! Il vous permettra de pratiquer ensemble, tout en vous amusant !
Dans la limite des places disponibles.
Dès 5 ans.
Réservation obligatoire amiens-tourisme.com/resa-musee .
2 rue Puvis de Chavannes Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 14 00 museedepicardie@amiens-metropole.com
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English :
Want to practice with your child? This four-handed workshop is for you! It’s a fun way to practice together!
Subject to availability.
Ages 5 and up.
Booking essential: amiens-tourisme.com/resa-musee
L’événement Ateliers Jeune Public au Musée de Picardie Atelier parent-enfant à quatre mains Amiens a été mis à jour le 2026-05-07 par OT D’AMIENS
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