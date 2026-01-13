Ateliers Jeunes Théâtre et Danse/Théâtre Salle des Cordeliers Théâtre du Rond Point Valréas

Ateliers Jeunes Théâtre et Danse/Théâtre

Salle des Cordeliers Théâtre du Rond Point 21 rue des Cordeliers Valréas Vaucluse

Tarif : 270 – 270 – 500 EUR

Un atelier 270€ Deux ateliers 500 €

Adhésion annuelle (janvier à janvier) 15€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-10 14:00:00

fin : 2026-06-07 18:30:00

Date(s) :

2026-09-10

Réunion d’informations Ateliers Permanents Jeunes 2025-2026 Théâtre du Rond Point

Salle des Cordeliers Théâtre du Rond Point 21 rue des Cordeliers Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com

Information meeting Ateliers Permanents Jeunes 2025-2026 Théâtre du Rond Point

L’événement Ateliers Jeunes Théâtre et Danse/Théâtre Valréas a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes