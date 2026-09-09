Ateliers ludiques et créatifs : les vitraux d’Alfred Manessier, Église Saint-Sépulcre, Abbeville

Informations pratiques

Ateliers ludiques et créatifs : les vitraux d’Alfred Manessier Samedi 19 septembre, 14h00 Église Saint-Sépulcre Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Prenez un instant et mettez-vous dans la peau du célèbre artiste pour un moment créatif et artistique !

Église Saint-Sépulcre Abbeville Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France

Prenez un instant et mettez-vous dans la peau du célèbre artiste pour un moment créatif et artistique !

©Ville d’Abbeville