Conférence « Les vitraux de Manessier à l’Eglise du Saint-Sépulcre d’Abbeville : comme une cosmogonie » par Jean-François Cocquet, Le Carmel – Maison du Patrimoine, Abbeville

Informations pratiques

Conférence « Les vitraux de Manessier à l’Eglise du Saint-Sépulcre

d’Abbeville : comme une cosmogonie » par Jean-François Cocquet Vendredi 18 septembre, 18h00 Le Carmel – Maison du Patrimoine Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Conférence « Les vitraux de Manessier à l’Eglise du Saint-Sépulcre

d’Abbeville : comme une cosmogonie » par Jean-François Cocquet.

Le Carmel – Maison du Patrimoine 36 rue des Capucins – 80100 Abbeville Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France 03 22 20 27 05 http://www.abbeville.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0322202969 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine.publics@abbeville.fr »}] Le couvent d’Amiens ne pouvant plus faire face à l’afflux de postulantes, il est décidé d’en bâtir un nouveau à Abbeville. Les premières sœurs carmélites arrivent dès 1636. Après la période révolutionnaire, la communauté s’installe dans l’ancien couvent des Capucins, dans la rue éponyme, en 1821. Au fil des années, les religieuses le restaurent et le transforment en carmel régulier. N’étant plus assez nombreuses pour vivre dans l’édifice, elles quittent les lieux en 1998, date à laquelle la Ville se porte acquéreur de la propriété. Aujourd’hui le Carmel retrouve une seconde vie en devenant la Maison du Patrimoine. Accès par la rue des Capucins ou par le jardin de l’hôtel d’Émonville

Conférence « Les vitraux de Manessier à l’Eglise du Saint-Sépulcre

©Ville d’Abbeville