Visite guidée « L’ancien quartier maritime », Place st jacques 80100 Abbeville, Abbeville

Informations pratiques

Visite guidée « L’ancien quartier maritime » Samedi 19 septembre, 10h30 Place st jacques 80100 Abbeville Somme

nombre de place limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Riche de son passé maritime, partez à la découverte des rues de cet ancien quartier

maritime occupé jadis par les marins. L’occasion de vous raconter l’histoire du port, de la

manufacture royale des rames, fleuron de l’industrie textile de l’époque et de bien d’autres

savoir-faire aujourd’hui disparus, témoin de la prospérité d’Abbeville jusqu’au XIXème

siècle

Place st jacques 80100 Abbeville Place St-Jacques 80100 Abbeville Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France

Riche de son passé maritime, partez à la découverte des rues de cet ancien quartier

Fanny Desplanque