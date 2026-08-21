Visite guidée « L’ancien quartier maritime », Place st jacques 80100 Abbeville, Abbeville
samedi 19 septembre 2026 · Place st jacques 80100 Abbeville · Abbeville
Informations pratiques
Visite guidée « L’ancien quartier maritime » Samedi 19 septembre, 10h30 Place st jacques 80100 Abbeville Somme
nombre de place limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Riche de son passé maritime, partez à la découverte des rues de cet ancien quartier
maritime occupé jadis par les marins. L’occasion de vous raconter l’histoire du port, de la
manufacture royale des rames, fleuron de l’industrie textile de l’époque et de bien d’autres
savoir-faire aujourd’hui disparus, témoin de la prospérité d’Abbeville jusqu’au XIXème
siècle
Place st jacques 80100 Abbeville Place St-Jacques 80100 Abbeville Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France
Riche de son passé maritime, partez à la découverte des rues de cet ancien quartier
Fanny Desplanque
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