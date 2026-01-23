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Ateliers maquillage et coiffure, Opéra de Reims, Reims

dimanche 20 septembre 2026 · Opéra de Reims · Reims

Ateliers maquillage et coiffure, Opéra de Reims, Reims

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Opéra de Reims
Adresse
Place Myron Herrick, 51100 Reims
Ville
51100 Reims
Département
Marne
Tarif
Gratuit, accès libre.

Ateliers maquillage et coiffure Dimanche 20 septembre, 10h00 Opéra de Reims Marne

Gratuit, accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Gratuit, accès libre.

Opéra de Reims Place Myron Herrick, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est 03 26 50 03 92 http://www.operadereims.com Inauguré en 1873, le Grand théâtre, œuvre de l’architecte Alphonse Gosset, est éventré par les bombes durant la Première Guerre mondiale. Il ouvre à nouveau dans les années 1930 en conservant sa façade d’origine, mais avec un aménagement intérieur dans le style Art Déco utilisant les matériaux alors en cours (béton, structure métallique …). Dirigé par Serge Gaymard, il accueille une programmation lyrique allant du baroque au contemporain.
Gratuit, accès libre.

© Benjamin Christ

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