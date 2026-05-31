Ateliers « Mémoire en folie » : avec Isham One, Maison Folie Moulins, Lille

Ateliers « Mémoire en folie » : avec Isham One 4 – 25 juillet, les samedis Maison Folie Moulins Nord

Gratuit sur réservation par mail à mfmoulins@mairie-lille.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T14:30:00+02:00 – 2026-07-04T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-25T14:30:00+02:00 – 2026-07-25T16:00:00+02:00

« Mémoire en folie » :

Dans le cadre de l’exposition « Mémoire vive » , Isham propose des ateliers afin d’explorer la mémoire à travers la création artistique : dessin, peinture, collage.

Inspiré par les objets du quotidien et la mémoire personnelle, il invite chacun à créer librement à partir d’images, de sensations ou de souvenirs qui lui sont chers, dans un moment créatif et sensible.

Samedi 4 juillet

Samedi 11 juillet

Samedi 18 juillet

Samedi 25 juillet

De 14h30 à 16h

Gratuit sur réservation par mail à mfmoulins@mairie-lille.fr

Merci de préciser la date choisie lors de votre réservation

Mini-lab – Maison Folie Moulins, Lille

Maison Folie Moulins 47/49 rue d’Arras Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 95 08 82 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliemoulins [{« type »: « email », « value »: « mfmoulins@mairie-lille.fr »}] [{« link »: « mailto:mfmoulins@mairie-lille.fr »}] D’une ancienne brasserie à un lieu culturel chaleureux

La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet.

Du 4 au 25 juillet 2026, les ateliers « Mémoire en folie » invitent le public à explorer souvenirs, sensations et objets à travers des création artistique aux côtés de l’artiste Isham One

Isham One