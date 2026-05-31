Ateliers « Mémoire en folie » : avec Isham One, Maison Folie Moulins, Lille
Ateliers « Mémoire en folie » : avec Isham One, Maison Folie Moulins, Lille samedi 4 juillet 2026.
Ateliers « Mémoire en folie » : avec Isham One 4 – 25 juillet, les samedis Maison Folie Moulins Nord
Gratuit sur réservation par mail à mfmoulins@mairie-lille.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T14:30:00+02:00 – 2026-07-04T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-25T14:30:00+02:00 – 2026-07-25T16:00:00+02:00
« Mémoire en folie » :
Dans le cadre de l’exposition « Mémoire vive » , Isham propose des ateliers afin d’explorer la mémoire à travers la création artistique : dessin, peinture, collage.
Inspiré par les objets du quotidien et la mémoire personnelle, il invite chacun à créer librement à partir d’images, de sensations ou de souvenirs qui lui sont chers, dans un moment créatif et sensible.
Samedi 4 juillet
Samedi 11 juillet
Samedi 18 juillet
Samedi 25 juillet
De 14h30 à 16h
Gratuit sur réservation par mail à mfmoulins@mairie-lille.fr
Merci de préciser la date choisie lors de votre réservation
Mini-lab – Maison Folie Moulins, Lille
Maison Folie Moulins 47/49 rue d’Arras Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 95 08 82 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliemoulins [{« type »: « email », « value »: « mfmoulins@mairie-lille.fr »}] [{« link »: « mailto:mfmoulins@mairie-lille.fr »}] D’une ancienne brasserie à un lieu culturel chaleureux
La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet.
Du 4 au 25 juillet 2026, les ateliers « Mémoire en folie » invitent le public à explorer souvenirs, sensations et objets à travers des création artistique aux côtés de l’artiste Isham One
Isham One
À voir aussi à Lille (Nord)
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