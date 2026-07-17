Ateliers : « Mots et Impros », Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle – Auditorium, Alès

Informations pratiques

Ateliers : « Mots et Impros » 15 septembre – 8 décembre Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle – Auditorium Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T14:00:00+02:00 – 2026-09-15T16:45:00+02:00

Fin : 2026-12-08T14:00:00+01:00 – 2026-12-08T16:45:00+01:00

La comédie dans l’histoire du théâtre

Plongez dans un univers créatif où le mouvement, l’espace, et le corps prennent vie à travers des échauffements.

Laissez-vous emporter par l’improvisation et les textes théâtraux autour du rire, de la fantaisie et de l’humour.

Regarder nos petites habitudes, nos originalités, construire des situations cocasses à partir de textes comiques ou de pièces qui utilisent les rebondissements de situations.

Entre farce, sourire et comédie, le rire sera à l’honneur.

Inscriptions : Palabretheatre@wanadoo.fr ou 06 47 36 24 82

Gratuit

Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle – Auditorium 155 rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 42 30 https://www.ales.fr/sortir-bouger/science-nature/pole-culturel-scientifique-de-rochebelle https://www.facebook.com/AlesPoleCulturelScientifique [{« type »: « email », « value »: « palabretheatre@wanadoo.fr »}] [{« link »: « mailto:Palabretheatre@wanadoo.fr »}]

Découvrez les ateliers « Mots et impros » dirigés par la comédienne Élisabeth Gavalda ! Que vous soyez amateur ou simplement curieux d’explorer le jeu théâtral, ces séances sont faites pour VOUS !