Ateliers nature femmes enceintes lieu communiqué à l’inscription Yssingeaux

Yssingeaux

Ateliers nature femmes enceintes

lieu communiqué à l’inscription 17 rue de la béate Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 09:30:00

fin : 2026-04-24 11:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Lacher les peurs pour retrouver la confiance

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lieu communiqué à l’inscription 17 rue de la béate Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 07 16 46 babettsophrologie@gmail.com

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English :

Let go of fears to regain confidence

L’événement Ateliers nature femmes enceintes Yssingeaux a été mis à jour le 2026-04-14 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire