Ateliers nature femmes enceintes lieu communiqué à l’inscription Yssingeaux
Ateliers nature femmes enceintes lieu communiqué à l’inscription Yssingeaux vendredi 24 avril 2026.
Yssingeaux
Ateliers nature femmes enceintes
lieu communiqué à l’inscription 17 rue de la béate Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 09:30:00
fin : 2026-04-24 11:30:00
Date(s) :
2026-04-24
Lacher les peurs pour retrouver la confiance
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lieu communiqué à l’inscription 17 rue de la béate Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 07 16 46 babettsophrologie@gmail.com
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English :
Let go of fears to regain confidence
L’événement Ateliers nature femmes enceintes Yssingeaux a été mis à jour le 2026-04-14 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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