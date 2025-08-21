Via Fluvia Yssingeaux Raucoules Yssingeaux Haute-Loire

Via Fluvia Yssingeaux Raucoules

Via Fluvia Yssingeaux Raucoules Parking de l’Antreuil 43200 Yssingeaux Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Totalité du parcours 20,5 km dénivelé positif cumulé 277m, dénivelé négatif cumulé 250m



DÉPART

– À Yssingeaux, parking de l’Antreuil, Gare Routière

– À Raucoules, Gare d’Oumey, parking de la Gare

English :

Total distance 20,5 km cumulative positive altitude difference 277m, cumulative negative altitude difference 250m



START

– In Yssingeaux, parking of the Antreuil, Bus station

– In Raucoules, Oumey station, station parking lot

Deutsch :

Gesamtstrecke 20,5 km kumulierter positiver Höhenunterschied 277 m, kumulierter negativer Höhenunterschied 250 m



START:

– In Yssingeaux, Parkplatz von Antreuil, Gare Routière

– In Raucoules, Gare d’Oumey, Parkplatz des Bahnhofs

Italiano :

Distanza totale 20,5 km, ascesa totale 277 m, discesa totale 250 m



INIZIO

– A Yssingeaux, parcheggio di Antreuil, stazione degli autobus

– A Raucoules, stazione di Oumey, parcheggio della stazione

Español :

Distancia total 20,5 km ? ascenso total 277m, descenso total 250m



COMENZAR

– En Yssingeaux, aparcamiento de Antreuil, estación de autobuses

– En Raucoules, estación de Oumey, aparcamiento de la estación

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-31 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme