Via Fluvia Yssingeaux Raucoules Yssingeaux Haute-Loire

Via Fluvia Yssingeaux Raucoules
Via Fluvia Yssingeaux Raucoules Parking de l’Antreuil 43200 Yssingeaux Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Totalité du parcours 20,5 km dénivelé positif cumulé 277m, dénivelé négatif cumulé 250m
DÉPART
– À Yssingeaux, parking de l’Antreuil, Gare Routière
– À Raucoules, Gare d’Oumey, parking de la Gare
https://www.sucsetloire-tourisme.fr/ +33 4 71 59 10 76
English :
Total distance 20,5 km cumulative positive altitude difference 277m, cumulative negative altitude difference 250m
START
– In Yssingeaux, parking of the Antreuil, Bus station
– In Raucoules, Oumey station, station parking lot
Deutsch :
Gesamtstrecke 20,5 km kumulierter positiver Höhenunterschied 277 m, kumulierter negativer Höhenunterschied 250 m
START:
– In Yssingeaux, Parkplatz von Antreuil, Gare Routière
– In Raucoules, Gare d’Oumey, Parkplatz des Bahnhofs
Italiano :
Distanza totale 20,5 km, ascesa totale 277 m, discesa totale 250 m
INIZIO
– A Yssingeaux, parcheggio di Antreuil, stazione degli autobus
– A Raucoules, stazione di Oumey, parcheggio della stazione
Español :
Distancia total 20,5 km ? ascenso total 277m, descenso total 250m
COMENZAR
– En Yssingeaux, aparcamiento de Antreuil, estación de autobuses
– En Raucoules, estación de Oumey, aparcamiento de la estación
