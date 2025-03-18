Ascension du Suc de Saussac Yssingeaux Haute-Loire

Ascension du Suc de Saussac Yssingeaux Haute-Loire vendredi 1 août 2025.

Ascension du Suc de Saussac

Ascension du Suc de Saussac Le Chier 43200 Yssingeaux Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Cette ascension, assez facile, vous permet de voir le site archéologique de Saussac et de bénéficier au sommet d’une vue à 360°C sur Yssingeaux et les sucs environnants.

https://www.sucsetloire-tourisme.fr/ +33 4 71 59 10 76

English :

This ascent, quite easy, allows you to see the archeological site of Saussac and to benefit from a 360°C view on Yssingeaux and the surrounding hills.

Deutsch :

Dieser recht leichte Aufstieg ermöglicht es Ihnen, die archäologische Stätte von Saussac zu sehen und auf dem Gipfel einen 360°-Blick auf Yssingeaux und die umliegenden Sucs zu genießen.

Italiano :

Questa salita abbastanza facile permette di vedere il sito archeologico di Saussac e di godere di una vista a 360° su Yssingeaux e le colline circostanti dalla cima.

Español :

Este ascenso, bastante fácil, permite contemplar el yacimiento arqueológico de Saussac y disfrutar desde la cima de una vista de 360° de Yssingeaux y las colinas circundantes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-18 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme