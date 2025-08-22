Tour du Suc de Saussac Yssingeaux Haute-Loire

Tour du Suc de Saussac

Tour du Suc de Saussac Le Chier 43200 Yssingeaux Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Ce sentier au cœur de la forêt vous fera faire le tour du Suc de Saussac, site emblématique d’Yssingeaux. Avant la fin de la balade, le chemin vous emmènera au sommet du Suc où vous aurez une superbe vue à 360°C.

English :

This path in the heart of the forest will take you around the Suc de Saussac, the emblematic site of Yssingeaux. Before the end of the walk, the path will take you to the top of the Suc where you will have a superb 360°C view.

Deutsch :

Dieser Pfad im Herzen des Waldes führt Sie rund um den Suc de Saussac, einen symbolträchtigen Ort in Yssingeaux. Kurz vor Ende der Wanderung führt Sie der Weg auf den Gipfel des Suc, von wo aus Sie eine herrliche 360°-Aussicht haben.

Italiano :

Questo sentiero nel cuore della foresta vi porterà intorno al Suc de Saussac, luogo emblematico di Yssingeaux. Prima della fine della passeggiata, il sentiero vi condurrà in cima alla Suc, da dove potrete godere di una superba vista a 360 gradi.

Español :

Este sendero en el corazón del bosque le llevará alrededor del Suc de Saussac, lugar emblemático de Yssingeaux. Antes de finalizar el paseo, el sendero le llevará a la cima del Suc, donde disfrutará de una magnífica vista de 360°C.

