Une rose un espoir Yssingeaux
Une rose un espoir Yssingeaux samedi 25 avril 2026.
Yssingeaux
Une rose un espoir
Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
YSSINGEAUX Les motards vous proposent une rose contre un don minimum de 2 € pour aider la lutte contre le cancer.
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Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
YSSINGEAUX The bikers offer you a rose for a minimum donation of 2? to help the fight against cancer.
L’événement Une rose un espoir Yssingeaux a été mis à jour le 2026-04-10 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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