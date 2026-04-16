Yssingeaux

Une rose un espoir

Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

YSSINGEAUX Les motards vous proposent une rose contre un don minimum de 2 € pour aider la lutte contre le cancer.

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Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

YSSINGEAUX The bikers offer you a rose for a minimum donation of 2? to help the fight against cancer.

L’événement Une rose un espoir Yssingeaux a été mis à jour le 2026-04-10 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire