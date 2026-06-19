Saint-Maixent-l’École

Ateliers numériques mobilité MobiNum

1 Rue Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 10:00:00

fin : 2026-06-23 12:00:00

Date(s) :

2026-06-23

Comment utiliser les outils numériques utiles pour vous déplacer ? (BlaBlaCarDaily, Modalis, Google Maps, Zenbus, Sncfconnect, Geovelo)

Atelier Gratuit et ouvert à toutes et tous, sur inscription.

Merci de venir avec votre téléphone portable chargé. .

1 Rue Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 79 44 nathalie.raynaud@cif-sp.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers numériques mobilité MobiNum

L’événement Ateliers numériques mobilité MobiNum Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Haut Val De Sèvre