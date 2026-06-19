Ateliers numériques mobilité MobiNum Saint-Maixent-l’École
Ateliers numériques mobilité MobiNum Saint-Maixent-l’École mardi 23 juin 2026.
Saint-Maixent-l’École
Ateliers numériques mobilité MobiNum
1 Rue Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 10:00:00
fin : 2026-06-23 12:00:00
Date(s) :
2026-06-23
Comment utiliser les outils numériques utiles pour vous déplacer ? (BlaBlaCarDaily, Modalis, Google Maps, Zenbus, Sncfconnect, Geovelo)
Atelier Gratuit et ouvert à toutes et tous, sur inscription.
Merci de venir avec votre téléphone portable chargé. .
1 Rue Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 79 44 nathalie.raynaud@cif-sp.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ateliers numériques mobilité MobiNum
L’événement Ateliers numériques mobilité MobiNum Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Haut Val De Sèvre
À voir aussi à Saint-Maixent-l'École (Deux-Sèvres)
- Blind test à la médiathèque Aqua-Libris Médiathèque Aqua-libris Saint-Maixent-l’École 19 juin 2026
- Scènes ouvertes au marché Saint-Maixent-l’École 20 juin 2026
- 1 film, 1 planche Saint-Maixent-l’École 20 juin 2026
- Cinéma Espace Agapit Juste une illusion Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École 20 juin 2026
- Saint-Maixent-l’Ecole, 100 ans d’un nom Saint-Maixent-l’École 21 juin 2026