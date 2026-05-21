Ateliers ouverts – Les Rencontres de Montmartre Cité internationale des arts Paris
Ateliers ouverts – Les Rencontres de Montmartre Cité internationale des arts Paris vendredi 19 juin 2026.
Pour cette nouvelle édition des journées portes ouvertes de son site de Montmartre, la Cité internationale des arts vous invite à rencontrer les artistes en résidence et à découvrir leur travail.
Pendant trois jours, le public est invité à venir découvrir la pratique d’une trentaine d’artistes aux origines et pratiques variées, accueillis pour des résidences de 2 mois à un an, grâce à des visites d’ateliers, des lectures, des projections, des performances et des concerts.
Ces journées sont organisées en partenariat avec la Fondation Art Explora et l’Académie des beaux-arts.
Avec les artistes :
Kamal Aljafari, Ido Asséo Tsarfati, Maria Paris Borda, Dora Budor, Orso Caël, Yolanda Ceballos, Louis Braddock Clarke, Elyla, Jean-Marie Fahy, Anaïs Gauthier, Margaret Haines, Jammie Holmes, Nikita Kadan, Mahmoud Khaled, Oyjon Khayrullaeva, Harold Lechien, Young Joo Lee, Line Lyhne, Florian Mermin, Clémence de Montgolfier, Lou Motin, Marcel Mrejen, Léonce Noah, Shelly Ohene-Nyako, Osprey V, Ventura Profana, Kathleen Ritter, Gilles Roudière, Nina Wakeford, Yu-Wen Wang
Vendredi 19 juin 2026
18h – 21h
Samedi 20 & dimanche 21 juin 2026
15h – 20h
↘ Site de Montmartre
Pour cette nouvelle édition des journées portes ouvertes de son site de Montmartre, la Cité internationale des arts vous invite à découvrir la pratique et le travail en cours des artistes en résidence.
Du vendredi 19 juin 2026 au dimanche 21 juin 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-19T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-22T01:59:59+02:00
Date(s) :
Cité internationale des arts 15 rue de l’Abreuvoir 75018 18 rue de l’hôtel de villeParis
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