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Ateliers Paléographie, Archives municipales, Alès

jeudi 24 septembre 2026 · Archives municipales · Alès

Ateliers Paléographie, Archives municipales, Alès

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 17 juin 2027
Lieu
Archives municipales
Adresse
4 boulevard Gambetta, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard

Ateliers Paléographie 24 septembre 2026 – 17 juin 2027, certains jeudis Archives municipales Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T14:00:00+02:00 – 2026-09-24T16:00:00+02:00
Fin : 2027-06-17T14:00:00+02:00 – 2027-06-17T16:00:00+02:00

À partir de documents originaux conservés aux archives, venez déchiffrer les anciennes écritures, étudier et comprendre leurs styles et découvrir leurs différents supports.

Réunion d’information débutants : le 24 septembre 2026 à 17h.

Ateliers débutants :

  • 8 octobre 2026
  • 5 novembre 2026
  • 3 décembre 2026

Ateliers confirmés :

  • 24 septembre 2026
  • 15 octobre 2026
  • 19 novembre 2026
  • 10 décembre 2026

Ateliers débutants et confirmés :

  • 14 janvier 2027
  • 11 février 2027
  • 11 mars 2027
  • 22 avril 2027
  • 13 mai 2027
  • 17 juin 2027

Archives municipales 4 boulevard Gambetta, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 54 32 20 https://archives.ales.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 54 32 20 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@ville-ales.fr »}]
Venez décoder avec nous !

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