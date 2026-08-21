Ateliers Paléographie, Archives municipales, Alès

Informations pratiques

Ateliers Paléographie 24 septembre 2026 – 17 juin 2027, certains jeudis Archives municipales Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T14:00:00+02:00 – 2026-09-24T16:00:00+02:00

Fin : 2027-06-17T14:00:00+02:00 – 2027-06-17T16:00:00+02:00

À partir de documents originaux conservés aux archives, venez déchiffrer les anciennes écritures, étudier et comprendre leurs styles et découvrir leurs différents supports.

Réunion d’information débutants : le 24 septembre 2026 à 17h.

Ateliers débutants :

8 octobre 2026

5 novembre 2026

3 décembre 2026

Ateliers confirmés :

24 septembre 2026

15 octobre 2026

19 novembre 2026

10 décembre 2026

Ateliers débutants et confirmés :

14 janvier 2027

11 février 2027

11 mars 2027

22 avril 2027

13 mai 2027

17 juin 2027

Archives municipales 4 boulevard Gambetta, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 54 32 20 https://archives.ales.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 54 32 20 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@ville-ales.fr »}]

Venez décoder avec nous !