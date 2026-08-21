Ateliers Paléographie, Archives municipales, Alès
jeudi 24 septembre 2026 · Archives municipales · Alès
Informations pratiques
Ateliers Paléographie 24 septembre 2026 – 17 juin 2027, certains jeudis Archives municipales Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T14:00:00+02:00 – 2026-09-24T16:00:00+02:00
Fin : 2027-06-17T14:00:00+02:00 – 2027-06-17T16:00:00+02:00
À partir de documents originaux conservés aux archives, venez déchiffrer les anciennes écritures, étudier et comprendre leurs styles et découvrir leurs différents supports.
Réunion d’information débutants : le 24 septembre 2026 à 17h.
Ateliers débutants :
- 8 octobre 2026
- 5 novembre 2026
- 3 décembre 2026
Ateliers confirmés :
- 24 septembre 2026
- 15 octobre 2026
- 19 novembre 2026
- 10 décembre 2026
Ateliers débutants et confirmés :
- 14 janvier 2027
- 11 février 2027
- 11 mars 2027
- 22 avril 2027
- 13 mai 2027
- 17 juin 2027
Archives municipales 4 boulevard Gambetta, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 54 32 20 https://archives.ales.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 54 32 20 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@ville-ales.fr »}]
Venez décoder avec nous !
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