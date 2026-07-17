Ateliers participatifs mosaïque et vitrail, Église Saint-Druon, Carvin

Informations pratiques

Ateliers participatifs mosaïque et vitrail 19 et 20 septembre Église Saint-Druon Pas-de-Calais

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association Ermitage Saint Druon vous propose de vous essayer aux métiers d’art de mosaïste et vitrailliste. Dans la cours de l’église Saint Druon, devant l’ancien presbytère, venez et participez à une création collective !

Débutants ne pas s’abstenir.

Église Saint-Druon 1 Rue Saint-Druon, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Venez et participez à la création collective d’une mosaïque et d’un vitrail

Mairie de Carvin