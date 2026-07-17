Ateliers participatifs mosaïque et vitrail, Église Saint-Druon, Carvin
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Druon · Carvin
Informations pratiques
Ateliers participatifs mosaïque et vitrail 19 et 20 septembre Église Saint-Druon Pas-de-Calais
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’association Ermitage Saint Druon vous propose de vous essayer aux métiers d’art de mosaïste et vitrailliste. Dans la cours de l’église Saint Druon, devant l’ancien presbytère, venez et participez à une création collective !
Débutants ne pas s’abstenir.
Église Saint-Druon 1 Rue Saint-Druon, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Venez et participez à la création collective d’une mosaïque et d’un vitrail
Mairie de Carvin
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