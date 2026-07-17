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Ateliers participatifs mosaïque et vitrail, Église Saint-Druon, Carvin

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Druon · Carvin

Ateliers participatifs mosaïque et vitrail, Église Saint-Druon, Carvin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Druon
Adresse
1 Rue Saint-Druon, Carvin
Ville
62220 Carvin
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Entrée libre

Ateliers participatifs mosaïque et vitrail 19 et 20 septembre Église Saint-Druon Pas-de-Calais

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association Ermitage Saint Druon vous propose de vous essayer aux métiers d’art de mosaïste et vitrailliste. Dans la cours de l’église Saint Druon, devant l’ancien presbytère, venez et participez à une création collective !
Débutants ne pas s’abstenir.

Église Saint-Druon 1 Rue Saint-Druon, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Venez et participez à la création collective d’une mosaïque et d’un vitrail

Mairie de Carvin

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