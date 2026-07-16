Ateliers pédagogiques autour de la photographie, Musée cévenol, Le Vigan

Informations pratiques

Ateliers pédagogiques autour de la photographie 26 novembre 2026 – 26 mars 2027 Musée cévenol Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-26T10:30:00+01:00 – 2026-11-26T13:00:00+01:00

Fin : 2027-03-26T14:00:00+01:00 – 2027-03-26T16:00:00+01:00

Atelier pédagogique et artistique pour les écoles

Un(e) photographe, invité(e) pour une résidence de création en lien avec les écoles du territoire, interviendra dans les écoles pour transmettre les grands repères de l’histoire de la photographie et de l’évolution de ses techniques.

Un atelier basé sur l’exploration par les élèves de photographies patrimoniales anciennes montrant un élément paysager et leur confrontation à la situation actuelle, permettra de travailler avec eux les compétences à mobiliser pour appréhender, analyser et comprendre une photographie. Cette éducation du regard et la lecture d’images par les élèves doit déboucher sur une production photographique et ou plastique qui s’appuie sur les différentes techniques de la photographie.

Les œuvres produites feront l’objet d’une exposition dans le Musée Cévenol au printemps 2027. Exposition qui mettra en miroir le travail de la ou du photographe et les productions des écoles.

Musée cévenol 1, rue des Calquières 30 Le Vigan 30120 Gard Occitanie

Atelier pédagogique et artistique pour les écoles

©amis