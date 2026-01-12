Ateliers peinture Bibliothèque Municipale Pierrelatte

Ateliers peinture

Bibliothèque Municipale Bd Albert Einstein Pierrelatte Drôme

Début : Samedi 2026-03-19

fin : 2026-03-21

2026-03-19

Deux ateliers sont proposés par Marie Salomé LE GUÉHENNEC, artiste plasticienne, sur Pierrelatte.

Bibliothèque Municipale Bd Albert Einstein Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 54 58 bibliotheque@ville-pierrelatte.fr

Two workshops are offered by artist Marie Salomé LE GUÉHENNEC in Pierrelatte.

