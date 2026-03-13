Ateliers Pom* Pompidou 5/12 ans à la Magcp Cajarc MAGCP Cajarc
Ateliers Pom* Pompidou 5/12 ans à la Magcp Cajarc MAGCP Cajarc jeudi 16 juillet 2026.
Cajarc
Ateliers Pom* Pompidou 5/12 ans à la Magcp Cajarc
MAGCP 134 avenue Germain Canet Cajarc Lot
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-23 12:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30
C’est le rendez-vous des enfants curieux et créatifs
C’est le rendez-vous des enfants curieux et créatifs. A chaque vacance, ils découvrent une nouvelle exposition et expérimentent une technique inédite en atelier. En visite, ludique et active, les enfants s’expriment sur les œuvres et le monde. En atelier, ils réalisent des créations originales.
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MAGCP 134 avenue Germain Canet Cajarc 46160 Lot Occitanie contact@magcp.fr
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English :
It’s the place to be for curious, creative kids
L’événement Ateliers Pom* Pompidou 5/12 ans à la Magcp Cajarc Cajarc a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Figeac
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