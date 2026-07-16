Ateliers pour toute la famille à la foire du patrimoine, Place du Chapitre, Nîmes

Informations pratiques

Ateliers pour toute la famille à la foire du patrimoine 19 et 20 septembre Place du Chapitre Gard

Gratuit. Entrée libre. Enfants accompagnés par les parents.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Chaque année, la foire du patrimoine et ses ateliers s’installent sur la place du Chapitre. Ce lieu convivial invite petits et grands à faire une pause, à apprendre et à s’amuser autour de notre patrimoine.

Archi-Pop

Que sont devenus les monuments antiques au fil du temps ? À travers la création et la customisation d’une carte pop-up, cet atelier invite les enfants à raviver le patrimoine et à redonner vie aux architectures anciennes, tout en découvrant les effets du temps sur les monuments.

Par le service Ville d’art et d’histoire. Enfant accompagné à partir de 6 ans. Durée : 30 minutes.

Explorateurs de Nîmes : Opération patrimoine

Partez en mission dans l’Écusson ! Résolvez les énigmes cachées sur les monuments pour décoder le mot mystère et raviver notre patrimoine.

Par le service Ville d’art et d’histoire. En accès libre. Enfant accompagné à partir de 6 ans. Durée : 30 à 45 minutes.

La Boîte à photo

Oubliez la technologie ! Vous avez 10 minutes pour dessiner le portrait caricatural de vos parents, sur fond de monuments nîmois, dans une étonnante boîte à photo.

Par le service Ville d’art et d’histoire. En accès libre. Enfant accompagné à partir de 6 ans. Durée : 10 minutes.

Patrimoine réinventé : création d’une carte pop-up

Créez une carte en trois dimensions et imaginez les plus beaux décors pour orner l’ancien palais épiscopal et son jardin à la française.

Par le musée du Vieux Nîmes. Enfant accompagné à partir de 6 ans. Durée : 30 minutes.

Démonstration d’un tour de potier

En écho à l’exposition temporaire Résurgences, l’eau à Nîmes, proposée par le musée du Vieux Nîmes, venez à la rencontre d’une artisane céramiste et découvrez la technique du tour de potier.

Par le musée du Vieux Nîmes. À partir de 4 ans. Durée : 15 à 20 minutes.

Archéologie du bâti

Les bâtiments, tout comme les objets découverts en fouilles, sont des traces matérielles précieuses de la vie humaine. Leur étude révèle l’évolution des modes de vie, des techniques de construction et des styles architecturaux, tout en reflétant les changements sociaux au fil du temps.

Mettez-vous dans la peau d’un archéologue et laissez les murs vous raconter leur histoire.

Par l’Inrap. À partir de 9 ans. Samedi uniquement.

Démonstration de taille de pierre

L’entreprise SELE œuvre actuellement à la restauration de l’amphithéâtre, sous l’égide de la Ville de Nîmes. Elle vous propose de découvrir son savoir-faire artisanal dans la taille de pierre.

Par l’entreprise SELE. À partir de 4 ans. Durée : 30 minutes.

Place du Chapitre Place du Chapitre, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gambetta Gard Occitanie Située dans le cœur historique, entre le musée du vieux Nîmes et la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor, la place du Chapitre possède une fontaine monumentale en escalier.

Chaque année, la foire du patrimoine et ses ateliers s’installent sur la place du Chapitre. Ce lieu convivial invite petits et grands à faire une pause, à apprendre et à s’amuser autour de notre sont…

©Ville de Nîmes