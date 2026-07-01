Ateliers Rencontres autour du thé à la Librairie Livres Books & Cie Montcuq-en-Quercy-Blanc
jeudi 9 juillet 2026 · Montcuq-en-Quercy-Blanc
Informations pratiques
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Ateliers Rencontres autour du thé à la Librairie Livres Books & Cie
Rue du Pendillou Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : 35 – 35 – 50 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-23 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23
Ou trois manières différentes d’approcher et découvrir le thé, pour se (re)connecter avec son goût.
Ces ateliers exceptionnels sont ouverts à tous, débutants et amateurs.
Le minimum de participants est 4, le maximum de 8.
Ou trois manières différentes d’approcher et découvrir le thé, pour se (re)connecter avec son goût.
Ces ateliers exceptionnels sont ouverts à tous, débutants et amateurs.
Le minimum de participants est 4, le maximum de 8.
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Rue du Pendillou Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 13 21 24 72 erica.zuccarello@gmail.com
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English :
Or three different ways to approach and explore tea, to (re)connect with your palate.
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These exceptional workshops are open to everyone, beginners and enthusiasts alike.
The minimum number of participants is 4, and the maximum is 8.
L’événement Ateliers Rencontres autour du thé à la Librairie Livres Books & Cie Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Cahors Vallée du Lot
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