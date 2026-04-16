Ateliers spectacles Histoires en l’Air Poix Terron Médiathèque de Poix Terron Poix-Terron
Ateliers spectacles Histoires en l’Air Poix Terron Médiathèque de Poix Terron Poix-Terron mercredi 22 avril 2026.
Poix-Terron
Ateliers spectacles Histoires en l’Air Poix Terron
Médiathèque de Poix Terron 7 bis route de Montigny Poix-Terron Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Le 22 avril à 15h à la médiathèque de Poix Teron Histoires en l’air propose aux enfants de découvrir des histoires à travers des animations poétiques et colorées.Au travers d’ateliers-spectacles inspirés d’albums jeunesse, Marilyne invite le jeune public à plonger dans un univers créatif et imaginaire.Durée 1 heurePublic de 1 an jusqu’à 9 ansJauge 25 participants Découvrez le reste de la programmation des Pages de Saisons
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Médiathèque de Poix Terron 7 bis route de Montigny Poix-Terron 08430 Ardennes Grand Est +33 3 24 36 98 41 mediathequepoixterron@orange.fr
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English :
April 22 at 3 p.m. at the Poix Teron media library Histoires en l?air invites children to discover stories through poetic and colorful animations.Through workshop-shows inspired by children?s books, Marilyne invites young audiences to plunge into a creative and imaginary universe. Duration: 1 hourAudience: 1 to 9 years oldGroup size: 25 participants Discover the rest of the Seasonal Pages program
L’événement Ateliers spectacles Histoires en l’Air Poix Terron Poix-Terron a été mis à jour le 2026-04-14 par Ardennes Tourisme
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