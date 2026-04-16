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Ateliers spectacles Histoires en l’Air Vendresse Médiathèque de Vendresse Vendresse

Ateliers spectacles Histoires en l’Air Vendresse Médiathèque de Vendresse Vendresse

Ateliers spectacles Histoires en l’Air Vendresse Médiathèque de Vendresse Vendresse mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Médiathèque de Vendresse

Adresse : 1 rue de la gare

Ville : 08160 Vendresse

Département : Ardennes

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Tarif : 0 0 0 Tarif de base plein tarif Gratuit

Vendresse

Ateliers spectacles Histoires en l’Air Vendresse

Médiathèque de Vendresse 1 rue de la gare Vendresse Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

Le 22 avril à 10h30 à la médiathèque de Vendresse Histoires en l’air propose aux enfants de découvrir des histoires à travers des animations poétiques et colorées.Au travers d’ateliers-spectacles inspirés d’albums jeunesse, Marilyne invite le jeune public à plonger dans un univers créatif et imaginaire.Durée 1 heurePublic de 1 an jusqu’à 9 ansJauge 25 participants Découvrez le reste de la programmation des Pages de Saisons
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Médiathèque de Vendresse 1 rue de la gare Vendresse 08160 Ardennes Grand Est +33 6 43 80 52 40  bibliothequedevendresse@gmail.com

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English :

April 22 at 10:30 a.m. at the Vendresse media library Histoires en l?air invites children to discover stories through poetic and colorful animations.Through workshop-shows inspired by children?s books, Marilyne invites young audiences to plunge into a creative and imaginary universe. Duration: 1 hourAudience: from 1 to 9 years of ageGauge: 25 participants Discover the rest of the Pages de Saisons program

L’événement Ateliers spectacles Histoires en l’Air Vendresse Vendresse a été mis à jour le 2026-04-14 par Ardennes Tourisme

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