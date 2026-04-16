Ateliers spectacles Histoires en l’Air Vendresse Médiathèque de Vendresse Vendresse
Ateliers spectacles Histoires en l’Air Vendresse Médiathèque de Vendresse Vendresse mercredi 22 avril 2026.
Vendresse
Ateliers spectacles Histoires en l’Air Vendresse
Médiathèque de Vendresse 1 rue de la gare Vendresse Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Le 22 avril à 10h30 à la médiathèque de Vendresse Histoires en l’air propose aux enfants de découvrir des histoires à travers des animations poétiques et colorées.Au travers d’ateliers-spectacles inspirés d’albums jeunesse, Marilyne invite le jeune public à plonger dans un univers créatif et imaginaire.Durée 1 heurePublic de 1 an jusqu’à 9 ansJauge 25 participants Découvrez le reste de la programmation des Pages de Saisons
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Médiathèque de Vendresse 1 rue de la gare Vendresse 08160 Ardennes Grand Est +33 6 43 80 52 40 bibliothequedevendresse@gmail.com
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English :
April 22 at 10:30 a.m. at the Vendresse media library Histoires en l?air invites children to discover stories through poetic and colorful animations.Through workshop-shows inspired by children?s books, Marilyne invites young audiences to plunge into a creative and imaginary universe. Duration: 1 hourAudience: from 1 to 9 years of ageGauge: 25 participants Discover the rest of the Pages de Saisons program
L’événement Ateliers spectacles Histoires en l’Air Vendresse Vendresse a été mis à jour le 2026-04-14 par Ardennes Tourisme
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