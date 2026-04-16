Le sonneur à ventre jaune Vendresse
Le sonneur à ventre jaune Vendresse samedi 9 mai 2026.
Vendresse
Le sonneur à ventre jaune
D12, Scierie Monatte Vendresse Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Gratuit étudiant, PSH, demandeur d’emploi, RSA, enfant de moins de 12ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Spectacle inspiré d’une situation réelle dans les Ardennes, Le sonneur à ventre jaune explore avec humour et sensibilité les tensions entre activités humaines et préservation du vivant. Une réflexion collective portée par une galerie de personnages, suivie d’un échange autour de l’usage de la forêt. Rendez-vous à la scierie Monatte le 9 mai à 18h Réservation conseillée Réservez votre place ici
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D12, Scierie Monatte Vendresse 08160 Ardennes Grand Est +33 6 66 91 09 51 orga.bronca@gmail.com
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English :
Inspired by a real-life situation in the Ardennes, Le sonneur à ventre jaune explores with humor and sensitivity the tensions between human activities and the preservation of living things. A collective reflection by a gallery of characters, followed by a discussion on the use of the forest. Rendezvous at the Monatte sawmill on May 9 at 6 p.m. Reservations recommended Reserve your place here
L’événement Le sonneur à ventre jaune Vendresse a été mis à jour le 2026-04-13 par Ardennes Tourisme
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