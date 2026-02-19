Fête de la Carpe koï Vendresse

Fête de la Carpe koï

11 Rue du Haut-Fourneau Vendresse Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-02

La fête de la Carpe Koï au Japon est une célébration très importante du calendrier culturel. Cette fête célèbre les enfants et plus particulièrement les petits garçons. Comme nous avons des carpes koï sur le site, nous les célébrons donc.

+33 3 24 35 57 73 infos@domaine-de-vendresse.fr

English :

The Koi festival in Japan is a very important celebration in the cultural calendar. This festival celebrates children and especially little boys. As we have koi carp on the site, we celebrate them.

