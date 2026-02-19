Soirée Concert à La Cassine

Couvent des Crodeliers Vendresse Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Dans un cadre enchanteur et historique, La Cassine vous propose une soirée concert mettant des artistes locaux à l’honneur.Venez écouter un concert résonnant à travers le Couvent des Cordeliers et les ruines du château.Rendez-vous au Couvent des Cordeliers le samedi 31 Mai à 15h30Buvette et petite restauration sur place.

.

Couvent des Crodeliers Vendresse 08160 Ardennes Grand Est +33 3 24 35 44 84 infos@la-cassine.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In an enchanting and historic setting, La Cassine presents an evening concert featuring local artists.Come and listen to a concert echoing through the Couvent des Cordeliers and the castle ruins.Rendezvous at the Couvent des Cordeliers on Saturday, May 31st at 3.30pmBeverage and light refreshments on site.

L’événement Soirée Concert à La Cassine Vendresse a été mis à jour le 2026-02-18 par Ardennes Tourisme