Ateliers, stages de loisirs Animations estivales Jardin Botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy

Informations pratiques

Villers-lès-Nancy

Ateliers, stages de loisirs Animations estivales

Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Lundi 2026-07-13 00:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17

Cet été, le Jardin botanique t’invite à explorer le monde végétal autrement. Cuisine, création, contes et jeux sensoriels une série d’ateliers autour des agrumes et des plantes t’attend, en matinée ou en après-midi.

Réservations et informations complémentaires sur le site internet.Enfants

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Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 41 47 47

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English :

This summer, the Botanical Garden invites you to explore the plant world in a whole new way. Cooking, crafts, storytelling, and sensory games: a series of workshops centered on citrus fruits and plants awaits you, in the morning or afternoon.

For reservations and additional information, visit the website.

L’événement Ateliers, stages de loisirs Animations estivales Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-07-11 par DESTINATION NANCY