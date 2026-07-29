Ateliers, stages de loisirs Atelier en famille avec Simon Delattre Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine Nancy

samedi 30 janvier 2027 · Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine · Nancy

Informations pratiques

Nancy

Ateliers, stages de loisirs Atelier en famille avec Simon Delattre

Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-01-30 14:00:00

fin : 2027-01-30 16:00:00

Date(s) :

2027-01-30

Formez un binôme enfant/parent, neveu/tata, mamie/petite-fille… et venez vous initier à la manipulation de marionnettes avec Simon Delattre, metteur en scène de Vents contraires.

À partir de 8 ans.Enfants

16 .

Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 12 99

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English :

Form a pair—child and parent, nephew and aunt, grandmother and granddaughter—and come learn the basics of puppetry with Simon Delattre, director of Vents contraires.

Ages 8 and up.

L’événement Ateliers, stages de loisirs Atelier en famille avec Simon Delattre Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY