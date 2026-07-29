Ateliers, stages de loisirs Atelier en famille avec Simon Delattre Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine Nancy
samedi 30 janvier 2027 · Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Ateliers, stages de loisirs Atelier en famille avec Simon Delattre
Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
16
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2027-01-30 14:00:00
fin : 2027-01-30 16:00:00
Date(s) :
2027-01-30
Formez un binôme enfant/parent, neveu/tata, mamie/petite-fille… et venez vous initier à la manipulation de marionnettes avec Simon Delattre, metteur en scène de Vents contraires.
À partir de 8 ans.Enfants
16 .
Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 12 99
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English :
Form a pair—child and parent, nephew and aunt, grandmother and granddaughter—and come learn the basics of puppetry with Simon Delattre, director of Vents contraires.
Ages 8 and up.
L’événement Ateliers, stages de loisirs Atelier en famille avec Simon Delattre Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY
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