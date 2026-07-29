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AGENDA · Nancy

Ateliers, stages de loisirs Atelier en famille avec Simon Delattre Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine Nancy

samedi 30 janvier 2027 · Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine · Nancy

Informations pratiques

Début
samedi 30 janvier 2027
Fin
samedi 30 janvier 2027
Heure de début
14:00:00
Lieu
Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine
Adresse
10 rue Baron Louis
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
16 Tarif de base plein tarif

Nancy

Ateliers, stages de loisirs Atelier en famille avec Simon Delattre

Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
16
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2027-01-30 14:00:00
fin : 2027-01-30 16:00:00

Date(s) :
2027-01-30

Formez un binôme enfant/parent, neveu/tata, mamie/petite-fille… et venez vous initier à la manipulation de marionnettes avec Simon Delattre, metteur en scène de Vents contraires.

À partir de 8 ans.Enfants
16  .

Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 12 99 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Form a pair—child and parent, nephew and aunt, grandmother and granddaughter—and come learn the basics of puppetry with Simon Delattre, director of Vents contraires.

Ages 8 and up.

L’événement Ateliers, stages de loisirs Atelier en famille avec Simon Delattre Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY

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