Ateliers, stages de loisirs Atelier mensuel avec Adil Laboudi Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine Nancy
samedi 20 février 2027 · Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Ateliers, stages de loisirs Atelier mensuel avec Adil Laboudi
Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
40
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2027-02-20 13:00:00
fin : 2027-02-20 19:00:00
Date(s) :
2027-02-20 2027-02-21
Atelier encadré par Adil Laboudi, comédien et metteur en scène, dans le cadre d’une résidence au CDN du 22 février au 6 mars.
Nous vous proposons le temps d’un week-end d’explorer le travail de la scène: jeu, écriture, improvisation.. 12h d’atelier réparties le samedi de 13h à 19h et le dimanche de 10h à 17h. A partir de 16 ans, inscription limitée à 2 ateliers par personne par saison pour garantir une égalité d’accès à ces rendez-vous. Ouvert à toutes et tous dès 16 ans. Tout public
40 .
Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 12 99
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English :
Workshop led by Adil Laboudi, actor and director, as part of a residency at the CDN from February 22 to March 6.
We invite you to spend a weekend exploring the craft of theater: acting, writing, improvisation… The 12-hour workshop will take place on Saturday from 1:00 p.m. to 7:00 p.m. and on Sunday from 10:00 a.m. to 5:00 p.m. Open to ages 16 and up; registration is limited to two workshops per person per season to ensure equal access to these events.Open to everyone ages 16 and up.
L’événement Ateliers, stages de loisirs Atelier mensuel avec Adil Laboudi Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY
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