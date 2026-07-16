Ateliers, stages de loisirs Atelier mensuel avec Alexandra Cismondi Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine Nancy

Informations pratiques

Nancy

Ateliers, stages de loisirs Atelier mensuel avec Alexandra Cismondi

Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

40

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2027-01-16 10:00:00

fin : 2027-01-17 17:00:00

Date(s) :

2027-01-16 2027-01-17

Atelier de jeu mené par Alexandra Cismondi, metteuse en scène de Magistral·e·s programmé du 9 au 12 février.

Nous vous proposons le temps d’un week-end d’explorer le travail de la scène: jeu, écriture, improvisation.. 12h d’atelier réparties le samedi de 13h à 19h et le dimanche de 10h à 17h. A partir de 16 ans, inscription limitée à 2 ateliers par personne par saison pour garantir une égalité d’accès à ces rendez-vous. Ouvert à toutes et tous dès 16 ans. Tout public

40 .

Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 12 99

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English :

Acting workshop led by Alexandra Cismondi, director of *Magistral%B7e%B7s*, scheduled for February 9–12.

We invite you to spend a weekend exploring the craft of theater: acting, writing, improvisation… The 12-hour workshop will take place on Saturday from 1:00 p.m. to 7:00 p.m. and on Sunday from 10:00 a.m. to 5:00 p.m. Open to ages 16 and up; registration is limited to two workshops per person per season to ensure equal access to these events.%Open to everyone ages 16 and up.

L’événement Ateliers, stages de loisirs Atelier mensuel avec Alexandra Cismondi Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY