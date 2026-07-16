Ateliers, stages de loisirs Atelier mensuel avec Alexandra Cismondi Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine Nancy
samedi 16 janvier 2027 · Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Ateliers, stages de loisirs Atelier mensuel avec Alexandra Cismondi
Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
40
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Samedi 2027-01-16 10:00:00
fin : 2027-01-17 17:00:00
Date(s) :
2027-01-16 2027-01-17
Atelier de jeu mené par Alexandra Cismondi, metteuse en scène de Magistral·e·s programmé du 9 au 12 février.
Nous vous proposons le temps d’un week-end d’explorer le travail de la scène: jeu, écriture, improvisation.. 12h d’atelier réparties le samedi de 13h à 19h et le dimanche de 10h à 17h. A partir de 16 ans, inscription limitée à 2 ateliers par personne par saison pour garantir une égalité d’accès à ces rendez-vous. Ouvert à toutes et tous dès 16 ans. Tout public
40 .
Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 12 99
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English :
Acting workshop led by Alexandra Cismondi, director of *Magistral%B7e%B7s*, scheduled for February 9–12.
We invite you to spend a weekend exploring the craft of theater: acting, writing, improvisation… The 12-hour workshop will take place on Saturday from 1:00 p.m. to 7:00 p.m. and on Sunday from 10:00 a.m. to 5:00 p.m. Open to ages 16 and up; registration is limited to two workshops per person per season to ensure equal access to these events.%Open to everyone ages 16 and up.
L’événement Ateliers, stages de loisirs Atelier mensuel avec Alexandra Cismondi Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY
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