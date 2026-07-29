Ateliers, stages de loisirs Atelier mensuel avec Anne Barbot Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine Nancy

Informations pratiques

Nancy

Ateliers, stages de loisirs Atelier mensuel avec Anne Barbot

Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

40

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-12-12 13:00:00

fin : 2026-12-12 19:00:00

Date(s) :

2026-12-12 2026-12-13

Atelier de jeu mené par Anne Barbot, metteuse en scène du spectacle Le Ventre de Paris créé du 30 septembre au 9 octobre au Théâtre de la Manufacture.

Nous vous proposons le temps d’un week-end d’explorer le travail de la scène: jeu, écriture, improvisation.. 12h d’atelier réparties le samedi de 13h à 19h et le dimanche de 10h à 17h. A partir de 16 ans, inscription limitée à 2 ateliers par personne par saison pour garantir une égalité d’accès à ces rendez-vous. Ouvert à toutes et tous dès 16 ans. Tout public

40 .

Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 12 99

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English :

A theater workshop led by Anne Barbot, director of the play *Le Ventre de Paris*, which runs from September 30 to October 9 at the Théâtre de la Manufacture.

We invite you to spend a weekend exploring the craft of theater: acting, writing, improvisation… The 12-hour workshop will take place on Saturday from 1:00 p.m. to 7:00 p.m. and on Sunday from 10:00 a.m. to 5:00 p.m. Open to ages 16 and up; registration is limited to two workshops per person per season to ensure equal access to these events.Open to everyone ages 16 and up.

L’événement Ateliers, stages de loisirs Atelier mensuel avec Anne Barbot Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY