Ateliers, stages de loisirs Atelier mensuel avec Aurore Déon Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine Nancy

Informations pratiques

Nancy

Ateliers, stages de loisirs Atelier mensuel avec Aurore Déon

Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

40

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2027-03-13 10:00:00

fin : 2027-03-14 17:00:00

Date(s) :

2027-03-13 2027-03-14

Atelier jeu et spoken word avec Aurore Déon, autrice, comédienne et metteuse en scène de Si ça ne tenait qu’à moi je raconterais d’autres histoires, présenté du 9 au 12 mars.

Nous vous proposons le temps d’un week-end d’explorer le travail de la scène: jeu, écriture, improvisation.. 12h d’atelier réparties le samedi de 13h à 19h et le dimanche de 10h à 17h. A partir de 16 ans, inscription limitée à 2 ateliers par personne par saison pour garantir une égalité d’accès à ces rendez-vous. Ouvert à toutes et tous dès 16 ans. Tout public

40 .

Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 12 99

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English :

Game and %AB spoken word %BB workshop with Aurore D%E9on, author, actress, and director of *Si %E7a ne tenait qu’%*E0 moi je raconterais d’autres histoires, presented March 9–12.

We invite you to spend a weekend exploring the art of the stage: acting, writing, improvisation… 12 hours of workshops spread out over Saturday from 1:00 p.m. to 7:00 p.m. and Sunday from 10:00 a.m. to 5:00 p.m. For ages 16 and up; registration is limited to 2 workshops per person per season to ensure equal access to these events.%Open to everyone ages 16 and up.

L’événement Ateliers, stages de loisirs Atelier mensuel avec Aurore Déon Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY