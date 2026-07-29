Ateliers, stages de loisirs Club nature Muséum-Aquarium de Nancy Nancy

Informations pratiques

Nancy

Ateliers, stages de loisirs Club nature

Muséum-Aquarium de Nancy 34 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

67.3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-16 00:00:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Enfants âgés de 8 à 10 ans.

Les naturalistes en herbe ont leur Club au sein du Muséum-Aquarium de Nancy, pour découvrir les secrets de la forêt, explorer le monde microscopique, fabriquer habitats pour les animaux… Un rendez-vous mensuel ludique imaginé pour les scientifiques, tous les amoureux et amoureuses de la nature ! Tout au long de l’année, les petits curieux pourront percer les mystères du monde qui les entoure à travers des activités, des jeux et des bricolages, le tout animé par l’équipe pédagogique.Enfants

67.3 .

Muséum-Aquarium de Nancy 34 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 99 97

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English :

Children aged 8 to 10.

Budding naturalists have their own club at the Nancy Museum-Aquarium, where they can discover the secrets of the forest, explore the microscopic world, and build habitats for animals…A fun monthly event designed for young scientists and all nature lovers! Throughout the year, curious young minds can unravel the mysteries of the world around them through activities, games, and crafts, all led by the educational team.

L’événement Ateliers, stages de loisirs Club nature Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY