Ateliers, stages de loisirs Journée en famille Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine Nancy

Informations pratiques

Nancy

Ateliers, stages de loisirs Journée en famille

Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-10-28 10:00:00

fin : 2026-10-28 16:00:00

Date(s) :

2026-10-28

Partez à la découverte du théâtre !

C’est les vacances scolaires et vous ne savez pas quoi faire ? Vivez une journée au théâtre ! Visites ludiques du théâtre, ateliers avec un·e comédien·ne, chasse au trésor… nous vous réservons plusieurs surprises ! Les visites sont traduites en langue des signes française Entrée libre, réservation conseillée.Enfants

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Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42 billetterie@theatre-manufacture.fr

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English :

Come %E0discover the theater!

It’s school vacation and you don’t know what to do?%A0Spend a day at the theater!%A0Fun theater tours, workshops with an actor, a treasure hunt… we have plenty of surprises in store for you!%A0%A0%A0The tours are translated into French Sign Language%A0%A0%A0Free admission; reservations recommended.

L’événement Ateliers, stages de loisirs Journée en famille Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY