Ateliers, stages de loisirs Journée en famille Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine Nancy
mercredi 28 octobre 2026 · Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Ateliers, stages de loisirs Journée en famille
Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-10-28 10:00:00
fin : 2026-10-28 16:00:00
Date(s) :
2026-10-28
Partez à la découverte du théâtre !
C’est les vacances scolaires et vous ne savez pas quoi faire ? Vivez une journée au théâtre ! Visites ludiques du théâtre, ateliers avec un·e comédien·ne, chasse au trésor… nous vous réservons plusieurs surprises ! Les visites sont traduites en langue des signes française Entrée libre, réservation conseillée.Enfants
0 .
Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42 billetterie@theatre-manufacture.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come %E0discover the theater!
It’s school vacation and you don’t know what to do?%A0Spend a day at the theater!%A0Fun theater tours, workshops with an actor, a treasure hunt… we have plenty of surprises in store for you!%A0%A0%A0The tours are translated into French Sign Language%A0%A0%A0Free admission; reservations recommended.
L’événement Ateliers, stages de loisirs Journée en famille Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY
À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- Ateliers, stages de loisirs Atelier des vacances Au fil des lignes Musée des Beaux-Arts Nancy 30 juillet 2026
- Ateliers, stages de loisirs Atelier des vacances Les mouvances de l’eau Musée des Beaux-Arts Nancy 30 juillet 2026
- Ateliers, stages de loisirs Blind Test avec Woodsdad et Bogdan Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Nancy 30 juillet 2026
- Ateliers, stages de loisirs Musée en famille Avis de tempête Musée des Beaux-Arts Nancy 31 juillet 2026
- Spectacle, représentation Stand Up avec Happening Mic Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Nancy 31 juillet 2026