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AGENDA · Nancy

Ateliers, stages de loisirs La Loi de la Jungle Muséum-Aquarium de Nancy Nancy

mardi 20 octobre 2026 · Muséum-Aquarium de Nancy · Nancy

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
14:15:00
Lieu
Muséum-Aquarium de Nancy
Adresse
34 rue Sainte-Catherine
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
6.1 Tarif de base plein tarif

Nancy

Ateliers, stages de loisirs La Loi de la Jungle

Muséum-Aquarium de Nancy 34 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
6.1
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Mercredi 2026-10-20 14:15:00
fin : 2026-10-23

Date(s) :
2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-27 2026-10-28 2026-10-29 2026-10-30

Des lianes entremêlées, des plantes carnivores et des prédateurs toujours à l’affut difficile de survivre dans la jungle. Il faut bien s’accrocher, et surtout… bien se cacher ! Venez donc avec nous découvrir les habitants de cette dangereuse forêt.  Enfants
6.1  .

Muséum-Aquarium de Nancy 34 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 99 97 

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English :

Intertwined vines, carnivorous plants, and predators always on the prowl: it’s hard to survive in the jungle. You’ve got to hang on tight—and above all… hide well! Come with us to discover the inhabitants of this dangerous forest.%A0%A0

L’événement Ateliers, stages de loisirs La Loi de la Jungle Nancy a été mis à jour le 2026-08-05 par DESTINATION NANCY

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