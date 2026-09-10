Ateliers, stages de loisirs La Loi de la Jungle Muséum-Aquarium de Nancy Nancy
mardi 20 octobre 2026 · Muséum-Aquarium de Nancy · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Ateliers, stages de loisirs La Loi de la Jungle
Muséum-Aquarium de Nancy 34 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
6.1
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Mercredi 2026-10-20 14:15:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-27 2026-10-28 2026-10-29 2026-10-30
Des lianes entremêlées, des plantes carnivores et des prédateurs toujours à l’affut difficile de survivre dans la jungle. Il faut bien s’accrocher, et surtout… bien se cacher ! Venez donc avec nous découvrir les habitants de cette dangereuse forêt. Enfants
6.1 .
Muséum-Aquarium de Nancy 34 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 99 97
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English :
Intertwined vines, carnivorous plants, and predators always on the prowl: it’s hard to survive in the jungle. You’ve got to hang on tight—and above all… hide well! Come with us to discover the inhabitants of this dangerous forest.%A0%A0
L’événement Ateliers, stages de loisirs La Loi de la Jungle Nancy a été mis à jour le 2026-08-05 par DESTINATION NANCY
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