Ateliers, stages de loisirs Le Masque et la Plume Opéra national de Nancy-Lorraine Nancy
vendredi 11 septembre 2026 · Opéra national de Nancy-Lorraine · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Ateliers, stages de loisirs Le Masque et la Plume
Opéra national de Nancy-Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 17:15:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Autour de Rebecca Manzoni, une tribune de critiques partagent leur subjectivité et passent en revue les dernières productions artistiques et culturelles.
En partenariat avec France Inter.
Entrée sur réservation, billetterie gratuite en ligne et à l’Opéra dès le 1er septembre 13h (max. 2 billets/pers.)Tout public
0 .
Opéra national de Nancy-Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 33 11
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English :
Hosted by Rebecca Manzoni, a panel of critics shares their subjective perspectives and reviews the latest artistic and cultural productions.
In partnership with France Inter.
Admission by reservation only; free online ticket sales and at the Opera starting September 1 at 1:00 p.m. (max. 2 tickets per person)
L’événement Ateliers, stages de loisirs Le Masque et la Plume Nancy a été mis à jour le 2026-08-25 par DESTINATION NANCY
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