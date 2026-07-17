Le Monde à l’envers, Cameo Commanderie, Nancy

Informations pratiques

Le Monde à l’envers Dimanche 30 août, 10h30 Cameo Commanderie Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-30T10:30:00+02:00 – 2026-08-30T11:15:00+02:00

Fin : 2026-08-30T10:30:00+02:00 – 2026-08-30T11:15:00+02:00

Cameo Commanderie 16, rue de la Commanderie, Nancy Nancy 54100 Poincaré, Foch, Anatole France, Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1141#showmovie?id=D600L »}]

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