Le Monde à l’envers, Cameo Commanderie, Nancy
dimanche 30 août 2026 · Cameo Commanderie · Nancy
Informations pratiques
Le Monde à l’envers Dimanche 30 août, 10h30 Cameo Commanderie Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-30T10:30:00+02:00 – 2026-08-30T11:15:00+02:00
Fin : 2026-08-30T10:30:00+02:00 – 2026-08-30T11:15:00+02:00
Cameo Commanderie 16, rue de la Commanderie, Nancy Nancy 54100 Poincaré, Foch, Anatole France, Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1141#showmovie?id=D600L »}]
Little films festival – Un souriceau qui vit la tête à l’envers, un tout petit poisson explorateur et des enfants à l’imagination débordante: ces personnages nous invitent à nous mettre à la place …
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