Ateliers, stages de loisirs Projection Reproduction en 3D de l’Exposition Universelle de l’Est de la France en 1909 Nancy
samedi 19 septembre 2026 · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Ateliers, stages de loisirs Projection Reproduction en 3D de l’Exposition Universelle de l’Est de la France en 1909
Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Projection du film de reproduction en 3D de l’exposition universelle de 1909 à Nancy par M. Santiago.Tout public
0 .
Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 56 79 02 82
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English :
Screening of the 3D reenactment film of the 1909 World’s Fair in Nancy by Mr. Santiago.
L’événement Ateliers, stages de loisirs Projection Reproduction en 3D de l’Exposition Universelle de l’Est de la France en 1909 Nancy a été mis à jour le 2026-07-08 par DESTINATION NANCY
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