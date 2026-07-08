Informations pratiques

Nancy

Ateliers, stages de loisirs Projection Reproduction en 3D de l’Exposition Universelle de l’Est de la France en 1909

Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Projection du film de reproduction en 3D de l’exposition universelle de 1909 à Nancy par M. Santiago.Tout public

0 .

Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 56 79 02 82

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English :

Screening of the 3D reenactment film of the 1909 World’s Fair in Nancy by Mr. Santiago.

L’événement Ateliers, stages de loisirs Projection Reproduction en 3D de l’Exposition Universelle de l’Est de la France en 1909 Nancy a été mis à jour le 2026-07-08 par DESTINATION NANCY