Ateliers, stages de loisirs Rallye jeu estival Jardin botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy
lundi 13 juillet 2026 · Jardin botanique Jean-Marie Pelt · Villers-lès-Nancy
Informations pratiques
Villers-lès-Nancy
Ateliers, stages de loisirs Rallye jeu estival
Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Lundi 2026-07-13 09:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01
L’apprenti botaniste.
Livret en main, partez explorer le jardin botanique sous un angle nouveau. Suivez les traces de Sylvestre, un apprenti botaniste un peu tête en l’air… Il a commencé un nouvel herbier, mais il a oublié de noter le nom d’une des plantes qu’il a étudiées ! Retrouvez cette plante mystérieuse en menant l’enquête au cœur de la forêt. Une déambulation ludique, en famille ou entre amis, pour (re)découvrir les collections et expositions du jardin botanique.Enfants
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Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 41 47 47
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English :
The Apprentice Botanist.
With this booklet in hand, set out to explore the botanical garden from a new perspective. Follow in the footsteps of Sylvestre, a somewhat absent-minded apprentice botanist… He’s started a new herbarium, but he forgot to write down the name of one of the plants he studied! Find this mysterious plant by conducting an investigation deep in the forest. A fun stroll, with family or friends, to (re)discover the botanical garden’s collections and exhibits.
L’événement Ateliers, stages de loisirs Rallye jeu estival Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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