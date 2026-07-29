Ateliers, stages de loisirs Un soir à l’Opéra Opéra national de Nancy-Lorraine Nancy

Informations pratiques

Nancy

Ateliers, stages de loisirs Un soir à l’Opéra

Opéra national de Nancy-Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-30 19:00:00

fin : 2026-09-30 23:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Vous n’êtes jamais venu à l’Opéra ? C’est peut-être le bon soir pour commencer.

Le temps d’une soirée gratuite, l’Opéra national de Nancy Lorraine ouvre grand ses portes aux moins de 30 ans et aux étudiants pour une invitation à découvrir autrement ce lieu de musique, de fête et de rencontres. Au programme des moments musicaux, la présentation de la saison 2026-2027 et des offres pensées pour les jeunes, mais aussi des animations, la découverte du théâtre et un temps convivial autour d’un verre et d’un buffet. Une façon simple, joyeuse et sans intimidation d’entrer à l’Opéra, d’en parcourir les espaces, d’en sentir l’énergie et de se laisser surprendre. Parce que l’Opéra n’est pas un lieu réservé à quelques initiés c’est un lieu vivant, à explorer, à partager, à faire sien.

Soirée réservée aux étudiants et aux moins de 30 ans (sur présentation d’une carte d’identité ou étudiant·e sur place).Adultes

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Opéra national de Nancy-Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 33 11

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English :

Have you never been to the opera? Tonight might be the perfect night to start.

For one free evening, the Opéra National de Nancy Lorraine is throwing open its doors to people under 30 and students, inviting them to experience this venue—a place of music, celebration, and connection—in a whole new way. On the program: musical performances, the presentation of the 2026–2027 season, and special offers for young people, as well as entertainment, an introduction to the theater, and a chance to socialize over drinks and a buffet. A simple, joyful, and approachable way to step into the Opera, explore its spaces, feel its energy, and let yourself be surprised. Because the Opera isn’t a place reserved for a select few: it’s a living space to explore, share, and make your own.

This event is reserved for students and people under 30 (upon presentation of an ID or student ID at the door).

L’événement Ateliers, stages de loisirs Un soir à l’Opéra Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY